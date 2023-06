Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinə müavin təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə Bəxtiyar İbrahim oğlu Məmmədov təyinat alıb.

O, kollektivə bu gün təqdim olunub.

Qeyd edək ki, B.Məmmədov bundan əvvəl SOCAR-ın Neft Emalı Zavodunun direktoru vəzifəsində çalışıb.

O, 1971-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.