Radio aparıcısının süni intellekt olduğu üzə çıxdı

Avstraliyada yeni yayımlanan radio proqramının aparıcısının süni intellekt tərəfindən yaradıldığı üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Workdays with Thy” proqramının aparıcısının səsi dinləyiciləri heyrətləndirib. CADA stansiyası səs klonlama şirkəti tərəfindən hazırlanmış süni intellekt proqramından istifadə edərək “Sənin” adlı aparıcı yaradıb. Dinləyicilər aparıcının kimliyini bilmədən onu dinləyiblər. Proqramın dinləyicilərindən olan yazıçı Stefani Kumbs öz bloqunda yazıb: "Sənin soyadı nədir? O kimdir? O, haradan gəlib? Guya bu verilişi təqdim edən qadının tərcümeyi-halı yoxdur". Yazıçı “Sənin” haqqında məlumat aldıqdan sonra bəzi araşdırmalar apardığını və onun haqqında heç bir məlumatın olmadığını, yalnız onun şəklinin olduğunu və heç bir sosial mediada iştirak etmədiyini ifadə edib.

Təşkilatçılar “Sənin” səsini yaratmaq üçün süni intellektdən istifadə edildiyini etiraf ediblər.

