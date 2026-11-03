Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə (AAYDA) məxsus regional yol istismar qurumları ləğv olunub.
Metbuat.az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı qərar verilib.
Sözügedən idarələr aşağıdakılardır:
“2 №-li Yol İstismarı” MMC – Siyəzən şəhəri,
“3 №-li Yol İstismarı” MMC – Şabran şəhəri,
“4 №-li Yol İstismarı” MMC- Xaçmaz şəhəri
“5 №-li Yol İstismarı” MMC – Quba şəhəri
“6 №-li Yol İstismarı” MMC – Qusar şəhəri
“24 №-li Yol İstismarı” MMC - Göygöl şəhəri
“25 №-li Yol İstismarı” MMC- Şəmkir şəhəri
“27 №-li Yol İstismarı” MMC - Ağstafa şəhəri
“29 №-li Yol İstismarı” MMC - Naftalan şəhəri
“30 №-li Yol İstismarı” MMC - Samux şəhəri
“32 №-li Yol İstismarı” MMC - Gədəbəy şəhəri
“34 №-li Yol İstismarı” MMC - Sabirabad şəhəri
“35 №-li Yol İstismarı” MMC - Saatlı şəhər
“42 №-li Yol İstismarı” MMC- Tərtər şəhəri
“46 №-li Yol İstismarı” MMC - Cəlilabad şəhəri