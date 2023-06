Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirliyi tviter hesabında 26 İyun - ölkəmizin Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Qardaş Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrini 26 İyun - Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, Azərbaycanın suverenliyi və müstəqilliyinin qorunması uğrunda məsuliyyətli və şərəfli xidmətlərində müvəffəqiyyətlər arzulayırıq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.