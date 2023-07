Yeni mövsümün hazırlaşan "Qəbələ" heyətinə daha bir futbolçu qatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "qırmızı-qaralar" Gilad Avramovun keçidini rəsmiləşdirib.

İsrailli yarımmüdafiəçi ilə 2 illik müqavilə imzalanıb.

23 yaşlı futbolçu peşəkar karyerasına 2018/2019 mövsümündə ölkəsinin "Hapoel" (Hadera) klubunda başlayıb. Son beş mövsümü bu komandada keçirən yarımmüdafiəçi 118 oyunda 5 qol vurub.

Qeyd edək ki, "Qəbələ" daha əvvəl Ahmed Ayzaya, Zurab Oçiqava, Lukas Afriko və Osama Xalailanı transfer edib.

