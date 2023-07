Tanınmış aparıcının nəşi Salyana gətirildi

Tanınmış telejurnalist Natəvan Babayevanın nəşi Salyan rayonuna gətirilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, N.Babayeva sabah səhər saatlarında doğulduğu Parça Xalac kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılacaq.

Telejurnalist uzun müddət idi onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.

Qeyd edək ki, N.Babayeva 1977-ci ildə Salyan rayounun Parça Xalac kəndində anadan olub. BDU-nun jurnalistika fakültəsini bitirdikdən sonra uzun illər ANS-də, 2016-cı ilin sonlarından AzTv-də aparıcı işləyib.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.