“Los-Anceles”lə səfər oyunundan sonra azarkeşlərdən biri “İnter Mayami”nin argentinalı hücumçusu Lionel Messiyə butulka atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Messi mühafizəçinin müşayiəti ilə meydanı tərk edən zaman tribunadan ona su şüşəsi atılıb. Messi bunu görən kimi aşağı əyilib və şüşə ona dəyməyib.

