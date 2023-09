Bu gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanla Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüş baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ərdoğan G20- samittində məlumat verib.

"Danışdığım zamanı Paşinyana xəbərdarlıq edəcəyəm, belə bir seçkinin qəbul edilə bilməyəcəyini nəzərə çatdıracağam. İndiyədək danışırlar apardığımız dost Qərb ölkələri bu seçkiləri qəbul etmir", - deyə Prezident bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.