Azərbaycan hərbçisinin daha bir humanist davranışı gündəm olub.

Metbuat.az “Baku TV”yə istinadən xəbər verir ki, hərbçimiz lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı yaralanan erməni əsgərin həyatını xilas edib.

Belə ki, Kəlbəcər rayonunun Vəngli kəndində yaralı tapılan bu əsgər Ermənistan vətəndaşı Karen İsanyandır.

