Respublika Seysmoloji Xidməti Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli mətbuat konfransı keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, konfrans Xəzər dənizində baş vermiş zəlzələ ilə bağlıdır.

Qeyd edək ki, bu gün yerli vaxtla saat 08:16-da Xəzər dənizində maqnitudası 5.6 olan zəlzələ baş verib. Zəlzələ Altıağac, Siyəzən, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Qobustan, Abşeron yarımadasında 5-3 bala qədər hiss olunub.

