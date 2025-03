Bu həftədə 4 bürcü xoşbəxtlik dalğası bürüyəcək

Astroloqlar proqnozlaşdırırlar: gələn həftə Bürcün dörd əlamətinə əsl sevinc və uğurlar gətirəcək! Kainat onlar üçün gözlənilməz hədiyyələr, əziz arzuların yerinə yetirilməsi və xoş sürprizlər hazırlamışdır. Bəxtəvər ulduzun altında kim olacaq?

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Buğa - arzular gerçəkləşir

Buğa üçün elə bir vaxt gəlir ki, taleyin özü onların istədiklərini təqdim edir. Ola bilsin ki, bu, çoxdan gözlənilən sevgi bəyannaməsi, maliyyə uğuru və ya işdə mühüm qələbə olacaq. Əsas odur ki, özünüzdən şübhələnməyin və taleyin hədiyyələrini minnətdarlıqla qəbul edin.

Xərçəng - sevgi və harmoniya həftəsi

Xərçənglər incəlik və ilham dalğası hiss edəcəklər. Bürcün subay nümayəndələri can yoldaşı ilə görüşə bilər və artıq münasibətdə olanlar tərəfdaşları ilə inanılmaz yaxınlıq hiss edəcəklər. Ailə və dostlardan xoş xəbərlər də mümkündür.

Oxatan - böyük imkanlar vaxtıdır

Oxatan bürcü həyatın bütün sahələrində şanslı olacaq. Yeni tanışlıqlar, sərfəli təkliflər və hətta gözlənilməz pul daxilolmaları – bu həftə onları çoxlu xoş sürprizlər gözləyir. Risk götürmək və cəsarətlə irəliləmək vaxtıdır!

Balıqlar - hər şeydə uğurlar

Balıqlar özlərini Kainatın diqqət mərkəzində tapacaqlar: hər şeydə şanslı olacaqlar! Xoş görüşlər, xoş xəbərlər, maraqlı təkliflər – həftə hadisələrli və xoşbəxt keçəcəyini vəd edir. Şansınızı qaçırmayın!

