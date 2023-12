Separatçılardan təmizlənən ərazilərdə bağsalma prosesinə başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Televiziyası (AzTV) reportaj hazırlayıb.

Bildirilib ki, Xocavənd rayonunun Məmməddərə kəndində 3 fındıq bağı salınır. Sayca 3-cü olan bu bağın ərazisi 98 hektardır.

Daha ətraflı videomaterialda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.