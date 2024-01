Hazırda "Xanoba" gömrük postunda 5 yük maşını gözləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda "Samur" gömrük postunda 45, "Mazımqara" gömrük postunda 16, "Qırmızı Körpü" gömrük postunda 65, "Biləsuvar" gömrük postunda 38, "Astara" gömrük postunda 7 yük maşını gözləyir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.