HİV-ə yoluxmuş ailələrə vacib məsləhət - Nazirlik açıqladı

“HİV-ə yoluxmuş şəxsin sağlam uşağı ola bilər. Onlar Mərkəzə müraciət edib, məsləhət alıb, ətraflı müayinə olunduqdan sonra virus yükünün səviyyəsi müəyyən edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Səhiyyə Nazirliyi Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin direktor müavini Günəş Cəfərova Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi “İnstagram” səhifəsindəki canlı yayımda IIV/QİÇS haqqında danışarkən deyib.

O bildirib ki, belə ailəli cütlüklər çoxdur, onların evlilikləri də uğurlu formada davam edir.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.