Azərbaycan və Şimali Makedoniya hökumətləri arasında diplomatik və xidməti pasport sahibləri üçün viza tələbinin ləğv edilməsi haqqında razılaşma imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədi Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Şimali Makedoniyanın xarici işlər naziri Timko Muçunski imzalayıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.