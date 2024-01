Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində yerləşən “Qırmızı Körpü” gömrük postunda 400 yük maşını gözləmədədir.

Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) Metbuat.az-a bildirilib ki, “Biləsuvar” gömrük postunda 47, Astara gömrük postunda 304, “Mazımqara” gömrük postunda 15, “Samur” gömrük postunda 30 və “Xanoba” gömrük postunda 0 yük maşını var.

