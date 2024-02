Zaqatalada gənc oğlan intihar etdi.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə rayonun Yeni Suvagil kəndində baş verib. Kənd sakini 1997-ci il təvəllüdlü Qeybullayev Nurlan İmran oğlu yaşadığı evin həyətindəki çardaqda iplə özünü asıb. Ailə üzvləri onu asılmış vəziyyətdə aşkar edib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırılma aparılır.

