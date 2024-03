Ermənistanın ikinci prezidenti, hərbi cinayətlərə görə axtarışda olan Robert Köçəryanın Xankəndidə yaşadığı evdən görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı İTV reportaj hazırlayıb.

Belə ki, Xankəndi sakini Aydın Əliyev keçmiş qonşusu Köçəryanın Maksim Qorki 11 küçəsində yaşadığı evi göstərərək bu barədə məlumat verib.

Daha ətraflı videoda:

