"Bayer" Leverkuzen klubunun rəsmi "Facebook" səhəfində bir qədər əvvəl başa çatmış 1/8 final mərhələsi ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, səhifədə oyunun nəticəsi (3:2) olan qəzet səhifəsi "Necə bir oyun. Biz 1/4 finala keçirik" şərhi ilə paylaşılıb.

Qeyd edək ki, bir az əvvəl başa çatan qarşılaşmada "Qarabağ" səfərdə Xabi Alonsonun yetirmələrinə 2:3 hesabı ilə məğlub olaraq 1/8 mərhələsində çıxışını başa vurub.

