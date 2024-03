AzTV-nin “Qızıl Fond”u 1967-ci illərə məxsus görüntülər yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə uzun illərdən sonra Bakıda rəsmi şəkildə qeyd olunan Novruz şənliyi kadrları nümayiş edilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

