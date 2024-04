İsrail İrana hücuma başladı

İsrail ordusunu İran ərazisindəki obyektə zərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı ABC telekanalı amerikalı rəsmiyə istinadən məlumat yayıb. Lakin rəsmi Suriya və İraqdakı hədəflərin də hədəf olub-olmadığını təsdiqləməyib.

Xatırladaq ki, aprelin 13-də İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) qanadlı və ballistik raketləri ilə "Doğru vəd əməliyyatı" kod adı altında İsrailə hücum edib. Hücumların aprelin 1-də İsrailin İranın Dəməşqdəki səfirliyini bombalamasına cavab olaraq həyata keçirildiyi bildirilir. Bu, iki ölkə arasında ilk birbaşa hərbi qarşıdurmadır.



