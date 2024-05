Sosial şəbəkələrdə ötən gün vəfat edən 23 yaşlı tələbə Vüsal Allahbaxışın görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az həmin fotonu təqdim edir.

Məlumat üçün qeyd edək ki, mayın 12-də ağır yol-nəqliyyat hadisəsində xəsarət alan Sumqayıt Dövlət Universitetinin tələbəsi, 2001-ci il təvəllüdlü Vüsal Allahbaxış oğlu Məmməd Sumqayıt şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına çatdırılıb.

Aparılan tibbi müdaxilələrə baxmayaraq, o, dünən xəstəxanada ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.