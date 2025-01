Ronaldo bu kluba transfer ola bilər - Əzəli rəqibi istəyir

Kriştiano Ronaldo “Əl-Nəsr” klubundan ayrıla bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Əl-Nəsr”lə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatacaq futbolçu Səudiyyə Ərəbistanının digər klubu ilə anlaşa bilər. Portuqaliya mətbuatında yer alan iddiaya görə, Ronaldonun yaxınları futbolçunun çempionluq yarışında iştirak edən klubda forma geyinmək istədiyini iddia edib. Onun Səudiyyə Ərəbistanının Pro Liqa komandası “Əl Hilal”a transfer ola biləcəyi bildirilib. Həmçinin bildirilib ki, “Əl-Nəsr” Ronaldonun məvacibini yenidən nəzərdən keçirib. Məlumata görə, Ronaldoyüksək maaşla yenidən “Əl Nəsr” klubu ilə müqavilə imzalaya bilər.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldo Səudiyyə Ərəbistanı Liqasının “YouTube” kanalına açıqlamasında karyerası barədə danışmışdı. Portuqaliyalı ulduz açıqlamasında komandasına daha çox kubok qazandırmaq istədiyini ifadə edib. Səudiyyə Ərəbistanında xoşbəxt olduğunu bildirən futbolçu, "Ailəm və mən burada xoşbəxtik. Bu gözəl ölkədə yeni həyata başladıq. Həyat gözəldir, futbol da gözəldir. Liqada təkcə komandalar deyil, həm də akademiyalar uğurlar əldə edir” - deyə bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.