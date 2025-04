"Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanova yeni planşet hədiyyə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Araz-Naxçıvan"la Azərbaycan Kuboku uğrunda matçda "iPad"ini qıran təcrübəli mütəxəssisə futbolçuları tərəfindən yenisi verilib.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" həmin matçda Naxçıvan təmsilçisinə minimal hesabla məğlub olub - 0:1. Hakimin verdiyi penalti qərarına əsəbləşən Q. Qurbanov planşetini sındırıb.

