Ardadan əl çəkmirlər - "Real" Avropa nəhənginə razılıq verə bilər

İtaliya nəhəngi "Real Madrid"in futbolçusu Arda Güleri transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Milan” Ardanı heyətə cəlb etmək istəyir. “Fichajes”də dərc edilən xəbərə görə, “Real” Ardanı buraxmaq istəməsə də, “Milan” səylərini davam etdirir. Məlumata görə, "Milan", Serxio Konseysaonun baş məşqçi postuna keçməsindən sonra Ardanı yaxından izləyir. İtaliya nəhənginin Arda Güleri icarə əsasında heyətinə qatmaq istədiyi və gənc futbolçunun "Milan"ın heyətində önəmli yer tuta biləcəyi bildirilib. Xəbərdə iddia edilir ki, Ardanın “Milan”a keçidi “Real Madrid” üçün də sərfəli ola bilər. Futbolçunun “Milan” kimi yüksək səviyyəli komandada müntəzəm oyun vaxtı əldə etməklə özünü təkmilləşdirə biləcəyi və “Real Madrid”ə daha güclü qayıda biləcəyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Arda Güler bu mövsüm “Real Madrid”də 21 matçda forma geyinib. Ümumilikdə 766 dəqiqə meydanda olan Arda Güler 3 qol vurub, 3 məhsuldar ötürmə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.