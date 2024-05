Qusar Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şair Balaşərif oğlu Alxasov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az bildirir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bununla bağlı müvafiq sərəncam imzalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.