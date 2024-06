Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test imtahanı mərhələsində Cəlilabad şəhər 1 nömrəli məktəb-liseyin 3 müəllimi yüksək nəticə göstərib.

Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarəsindən Metbuat.az-a bildirilib ki, Asya Yusifova imtahanda 58 bal toplayıb. Onun övladları Mehriban Şikarlı 58 bal, Günel Şikarlı isə 59 bal toplayaraq yüksək nəticə göstərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.