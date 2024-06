Ağdam Muğam Mərkəzi bu tarixdə istifadəyə veriləcək

Bu il oktyabr ayının ikinci yarısında Ağdam Muğam Mərkəzi istifadəyə veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Report"a açıqlamasında Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov deyib.

Onun sözlərinə görə, Ağdamda çox böyük miqyasda işlər aparılır.

E. Hüseynov vurğulayıb ki, həm şəhərdə, həm ətraf kəndlərdə, eyni zamanda həm daxili infrastruktur layihələri çərçivəsində, həm sosial obyektlərin tikintisi, mədəni irsimizin qorunması istiqamətində sürətli işlər aparılır.

