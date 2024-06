Məhərrəm ayı yaxınlaşdığından restoranlarda sifarişlərin sayı da artıb.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, son bir ayda Bakıda şadlıq saraylarında sifarişlərin sayı 7 faiz artıb.

Sahibkarların sözlərinə görə, tələbat ötən ilin bu vaxtlarına nisbətən xeyli artıb.

Tələbin artması qiymətlərə də təsir göstərib.

Sahibkarlar əlavə edib ki, Məhərrəm ayından sonrakı aylarda qiymətlər daha da arta bilər.

Daha ətraflı videoda.

