AÇ-2024-ün son 1/4 final görüşü keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə yığması Niderlandla matçda önə keçib. Samet Akaydin 35-ci dəqiqədə fərqlənib.

Həmin qolu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.