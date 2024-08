Mehriban Əliyevadan gimnastlarımızla bağlı paylaşım - FOTO

Azərbaycanın vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə qrup hərəkətləri komandamızın “Paris-2024” Yay Olimpiya Oyunlarının final mərhələsini 5-ci pillədə başa vurması münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Əhsən! Sizinlə fəxr edirəm!

Əziz gimnastlar, sizin zəhmətiniz, mətanətiniz və ən yaxşı olmaq istəyiniz sayəsində əldə olunan tərəqqi göz qabağındadır! Məharətinizə, qələbə əzminizə və ən mürəkkəb elementləri zərifliklə yerinə yetirdiyinzə görə sağ olun! Sizə yeni-yeni qələbələr və nailiyyətlər arzulayıram! Sizi sevirəm!”



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.