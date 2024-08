Bərdə rayonunda qarpızın kanala atılması ilə bağlı paylaşılan görüntülərin təfərrüatları məlum olub.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin regional qrupundan Metbuat.az-a bildirilib ki, vətəndaşın qarpızın satılmadığı ilə paylaşılan görüntülər Tik-tokda seyrici toplamaq məqsədi ilə çəkilib:

"O da məlum olub ki, vətəndaş elə həmin gün 11 tondan artıq məhsulunu bazar dəyərində satıb. Kanala atılan məhsullar satış üçün yararlı olmayıb".

