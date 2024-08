Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Çeçenistana səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Putini Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

Qeyd edək ki, bu, Vladimir Putinin 2011-ci ildən sonra Çeçenistana ilk səfəridir. 2011-ci ildə Putin Baş nazir kimi Çeçenistana səfər etmişdi.

