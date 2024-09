"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində üçüncü sərbəst yürüş başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Mercedes" pilotu Corc Rassell yürüşü lider olaraq tamamlayıb.

"Ferrari"dən Şarl Lekler ikinci, "McLaren"dən Lando Norris üçüncüdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.