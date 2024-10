Oktyabrın 3-ü saat 10:00-dan 00:00-a qədər Bakının Xətai, Səbail, Nəsimi rayonlarının bəzi ərazilərinə suyun verilməsində fasilə yaranacaq.

Metbuat.az bu barədə İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, 00:00-dan etibarən suyun mərhələli şəkildə verilməsi həyata keçiriləcək.

Suyun verilməsində fasilə xətlərdə aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədardır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.