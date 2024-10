“Bu ilin noyabrında Bakıda keçiriləcək COP29 konfransına hazırlıq işləri davam edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu COP29-un müəyyən edilmiş Prezidenti, ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayev “Uniformaların paylanılması və akkreditasiya mərkəzi”nin (UDAC) açılış mərasimində deyib.

“Bəzi işlər tamamlanıb, qalan işlərin yekunlaşması, tədbir məkanının tam hazır vəziyyətə gətirilməsi üçün işlər davam edir", - M.Babayev bildirib.

