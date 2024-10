Azərbaycanda bu ada qoyulan qadağa götürüldü

2024-cü ildə Azərbaycanda yeni doğulan 1 uşağa Atatürk adı qoyulub.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, sayt bu barədə Ədliyyə Nazirliyindən məlumat əldə edib.

Bu, son 10 ildə Azərbaycanda Atatürk adı verilən ilk körpədir.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda rəsmi qurumlar uzun müddət yeni doğulan körpələrə Atatürk adınının qoyulmasını yasaqlamışdı. Ümumiyyətlə, 2014-cü ildən bəri buna icazə yox idi. Bu qadağa qeyri-rəsmi tətbiq olunurdu.

Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası bunu onunla əsaslandırmışdı ki, Türkiyə hökuməti illər öncə Azərbaycan tərəfinə müraciət edəndən sonra bu adın verilməsinə qadağa qoyulub.

Həmin müraciətdə Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün tarixi şəxsiyyət olması səbəbindən ona hörmət əlaməti olaraq bu adın yeni doğulanlara verilməməsi xahiş olunmuşdu.

Görünür, qeyri-rəsmi qadağa artıq aradan qalxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.