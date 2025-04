Bakıda “Prius”ların dövrü bitir?

Son vaxtlar Bakının küçələrində Çin istehsalı elektromobillər nəzərəçarpacaq dərəcədə artıb. Taksi sifariş edəndə artıq əvvəlki kimi “Prius” yox, BYD kimi yeni modellər gəlir. Sürücülər deyir, bu maşınlar daha qənaətcildir, servis xərci azdır, üstəlik hökumət də elektromobil idxalını təşviq edir.

Nəqliyyat eksperti Aslan Əsədov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, əslində, “Prius”ların dövrü bitməyib, hələ də yeni il istehsallı “Prius” modelləri ölkəyə gətirilir:

“Məsələn, 30 kuzalı modellər hələ də bazarda var, çünki bu avtomobillər hələ də kütləvi istehsaldadır. Növbəti illərdə bazara fərqli markalar daxil olacaq və bu da günün tələblərinə, Azərbaycanın nəqliyyat sektorunun real vəziyyətinə uyğun olaraq dəyişə bilər. Zamanla nəqliyyat vasitələrində yenilənmə, texnoloji inkişaf labüddür. “BYD”lər Çin istehsalı olmasına baxmayaraq, yapon konstruksiyası üzərində qurulub, yəni “Toyota”nın bir növ filialı hesab olunur. Bu isə həm keyfiyyət, həm də münasib qiymət baxımından alıcılar üçün daha cəlbedici edir”.

A.Əsədovun sözlərinə görə, yapon keyfiyyəti və Çin qiymət siyasəti birlikdə Azərbaycan bazarının real tələbatına cavab verir:

““BYD” modelləri bu gün bazarda müəyyən yenilik yaradır və alıcılar tərəfindən maraqla qarşılanır. Avtomobil seçimində sahibkarlar və istifadəçilər artıq daha geniş düşünürlər. İnternet üzərindən modelləri araşdırır, şəhər mühitinə və iqtisadi səmərəliliyə uyğun seçim edirlər. Ən əsası az yanacaq sərfiyyatı və ucuz tariflə işləyə bilən taksilərin olmasıdır. Ona görə də insanlar daha sərfəli və praktik modellərə üstünlük verirlər. Avtomobillərin qiyməti isə onu gətirən şirkət və ya fiziki şəxsdən, həmçinin avtomobilin modelindən və texniki vəziyyətindən asılı olaraq dəyişir. Qiymətlər təxminən 20-25 min dollar arasında dəyişə bilər. Daha böyük modellər, əlavə funksiyalı avtomobillər daha bahalı ola bilər, daha sadə modellər isə nisbətən ucuz başa gəlir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

