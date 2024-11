Tramp seçki qərargahında çıxış edir - VİDEO

ABŞ prezident seçkilərində namizəd Donald Tramp seçki qərargahında onu gözləyən izdihamın qarşısına ailəsi ilə birgə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp izdihamı salamladıqdan sonra çıxışına başlayıb.

Donald Tramp seçkilərdəki nəticəsini ABŞ tarixində tayı-bərabəri olmayan siyasi qələbə adlandırıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Qeyd edək ki, qeyri-rəsmi nəticələrə görə, Trampın ümumi nümayəndə sayı 266-ya çatıb, Kamala Harris isə 195 nümayəndə səsi qazanıb.

Trampın qalib gəldiyi ştatlar:

West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, North Dakota, Wyoming, Nebraska, South Dakota, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina, Georgia, Pennsylvania.

Harrisin qalib gəldiyi ştatlar:

Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, California, Oregon, Washington, New Mexico, Virginia, Hawaii, New Hampshire və Washington D.C. bölgəsi.

Prezidentliyi qazanmaq üçün isə namizədlərdən birinin 270 nümayəndə səsi toplaması tələb olunur.