Siyavuş Hacıyevin ölümünün təfərrüatı bilindi - FOTO

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Siyavuş Hacıyev vəfat edib.

Metbuat.az olke.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu gün axşam saatlarında 63 yaşında dünyasını dəyişib.

Belə ki, S. Hacıyev bu gün Bakıdakı meydançaların birində futbol oynayarkən səhhəti anidən pisləşib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım çağırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O, ürək tutmasından vəfat edib.

Xatırladaq ki. S.Hacıyev 1961-ci ildə anadan olub. S.Hacıyev Kazan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. İlk işinə Rusiyanın Samara şəhərində başlayıb. 7 ildən sonra Bakı Şəhər Prokurorluğunda böyük müstəntiq vəzifəsinə gəlib. Prokurorluq orqanlarındakı 11 illik fəaliyyətindən sonra Vergilər Nazirliyinin istintaq şöbəsində 7 il işləyib. Daha sonra Sumqayıtın və Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi olub. 2018-ci ildən Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.