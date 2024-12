İtaliyada enerji şirkətinin yanacaq anbarında baş verən partlayış nəticəsində 2 nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı "Reuters" yayıb.

Şirkətin rəhbəri Eugenio Canni hadisə ilə bağlı açıqlama verib:

"Partlayış Florensiyanın şimalındakı Kalenzano bölgəsində baş verib. Yanğın anbara ziyan vurub və hazırda yanğınsöndürənlər alovu söndürməyə davam edirlər".

