Taksidən istifadə edənlərə sevindirici xəbər - Bu xidmət başladı

Son illərdə taksilərlə bağlı bəzi qanunlar qüvvəyə minib.

Bunlardan biri də taksilərə pos-terminalların quraşdırılmasıdır. Artıq bir neçə müddətdir ki, bəzi taksilərdə nağdsız ödənişlər üçün pos-terminallar quraşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baku TV-in əməkdaşı taksi fəaliyyətində tətbiq olunan sözügedən yeniliklə bağlı sakinlərin rəyini öyrənib.

"Pos-terminalların olması bizim üçün çox yaxşı haldır. Müştəri asanlıqla gedişhaqqını ödəyə bilir. Pul dərhal öz balansımıza yüklənir, heç bir problem yaşamırıq", - deyə taksi sürücüsü bildirib.

Ətraflı Baku tv-nin süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.