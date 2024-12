Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərcləri bu ilin 11 ayında ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 14% və ya 743 mln. manat artaraq 6 mlrd. 299 mln. manat təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DSMF-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, həmin dövrdə Fondun gəlirləri 6 mlrd. 288 mln. manat təşkil edib ki, bu da proqnozla müqayisədə 4% və ya 233 mln. manat çoxdur.

