​"Fənərbaxça" braziliyalı futbolçunu istəyir

"Fənərbaxça" yeni mövsümün heyətini formalaşdırmaq üçün işlərini davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub “Vasko da Qama”da çıxış edən Lukas Freitası transfer etmək istəyir. "Fənərbaxça" nümayəndələri "Vasko da Qama" - "Flamenqo" matçında futbolçunu tribunadan izləyib. Məlumata görə, Lukas Freitas həm sol cinah müdafiəçisi, həm də mərkəz müdafiəçisi kimi çıxış edə bilər. Lukas Freitas bu mövsüm 12 matçda meydana çıxıb və 1 məhsuldar ötürmə edib. Braziliyalı müdafiəçinin “Vasko da Qama” ilə müqaviləsi 2027-ci ildə yekunlaşır. Futbolçunun transfer dəyəri 1 milyon avrodur.

Qeyd edək ki, “Flamenqo” infrastrukturunda futbol oynayan Lukas Freitas Avropada “Real Valyadolid” klubundan çıxış edib.

