Ermənistan sülh sazişi imzalandıqdan sonra beynəlxalq məhkəmələrdə Azərbaycana qarşı iddialarını geri götürməyə hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.

