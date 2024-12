Fələstin dövlətinin tanınması hüquqi öhdəlikdir - Britaniyalı millət vəkili

Britaniya xalqının əksəriyyəti Fələstin dövlətinin tanınmasını istəyir. Onlar bunun ölkəsi üçün həm mənəvi, həm də hüquqi öhdəlik olduğunu hesab edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Britaniya parlamentindəki “Müstəqil Alyans” qrupundan olan millət vəkili Ayoub Xan belə açıqlama verib. Qəzzanı dəstəkləyən 5 müstəqil millət vəkilinin parlamentdə yaratdığı "Müstəqil Alyans" qrupunun üzvü Xan bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyət Fələstin xalqının yarım əsrdən çoxdur yaşadığı böyük əzabın şahididir. Onun sözlərinə görə, siyasətçilər xidmət etdikləri qurumların fikirlərini təmsil etmək üçün andlarına sadiq qalmalıdırlar. Millət vəkilinin sözlərinə görə, parlamentə Fələstin dövlətinin tanınmasını tələb edən qanun layihəsi təqdim edilib. Qanun layihəsinin qəbulu üçün deputatlardan dəstək almağa çalışacaqlarını ifadə edən Xan, hökuməti İsrailə dəstək verdiyinə görə tənqid edib. Millət vəkili Xan Britaniya baş naziri Kir Starmerin Qəzzada baş verənlərin soyqırım olmadığını deməsinə də münasibət bildirib. Xan Starmerə yalnış məlumatlar verildiyini irəli sürüb.

