İran xarici işlər naziri Abbas Əraqçi məsləhətləşmələr aparmaq üçün bu həftənin sonunda Rusiyaya səfər edəcək.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

