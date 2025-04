Azərbaycanın sədrliyi Almatı prosesini gücləndirib - Tacikistanlı naziri müavini

“Almatı prosesi artıq Mərkəzi Asiya ölkələri üçün əsas regional platforma kimi öz əhəmiyyətini sübut edib. Bu təşəbbüs informasiya və xidmətlərin mübadiləsi, potensialın gücləndirilməsi, eləcə də miqrasiya və məcburi köçkünlərlə bağlı uzlaşdırılmış yanaşmaların formalaşdırılması baxımından səmərəli forum rolunu oynayır”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu fikirləri Bakıda keçirilən Almatı Prosesinin III Nazirlər Konfransında Tacikistanın Əmək nazirinin müavini Şahnoza Nodiri deyib.

O bildirib ki, Azərbaycan Almatı prosesində regional əməkdaşlığın təşviqindəki rolunu uğurla möhkəmləndirib:

“Azərbaycanın sədrliyi dövründə keçirilən toplantılar əsasən miqrasiyanın effektiv idarə olunması kimi aktual mövzuların müzakirəsinə yönəlib. Bu görüşlər yalnız konkret nəticələrin əldə olunmasına deyil, həm də iştirakçı ölkələr arasında ümumi məsuliyyət hissinin güclənməsinə səbəb olub. Eyni zamanda, Azərbaycanın sədrliyi Almatı prosesinin institusional inkişafına əhəmiyyətli töhfə verərək, onun idarəçiliyinin və fəaliyyət mexanizmlərinin daha strukturlaşdırılmış və davamlı yanaşmalar əsasında həyata keçirilməsinə imkan yaradıb,” – deyə o əlavə edib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

