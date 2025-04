41 yaşlı mayor vəfat etdi - FOTO

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) sabiq vəzifəli şəxsi, mayor Fəxri Abbasov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadiyyat.az-a onun yaxınları məlumat verib.

Bildirilib ki, o, uzun sürən qaraciyər serrozu xəstəliyi səbəbindən bu gün 41 yaşında dünyasını dəyişib.

Məlumata görə, F.Abbasov bir neçə il əvvəl bu xəstəliyə yoluxub və səhhəti ilə əlaqədar olaraq təqaüdə çıxıb.

O, uzun müddət FHN-in Cənub Regional Mərkəzində, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətində və Cəlilabad rayon şöbəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.