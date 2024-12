Bakı Dövlət Universitetinin professoru Qulu Məhərrəmliyə Prezidentin fərdi təqaüdü verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla təqaüd Q.Məhərrəmliyə Azərbaycanda media sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə təyin edilib.

